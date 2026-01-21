Hit Netflixa powraca z 3. sezonem. Zobacz zwiastun "Nocnego agenta" 0

Netflix udostępnił oficjalny zwiastun trzeciego sezonu Nocnego agenta. To kolejna część popularnego thrillera akcji prowadzonego przez Gabriela Basso. Serial ma powrócić 19 lutego z dziesięcioma nowymi odcinkami.

Nocny agent to thriller akcji o złożonej fabule ze świetnie nakreślonymi bohaterami oparty na powieści Matthew Quirka. Opowiada historię niskiego rangą agenta FBI pełniącego dyżur w piwnicy Białego Domu przy telefonie, który nigdy nie dzwoni… aż pewnej nocy wreszcie się to staje, w wyniku czego wpada w wir śmiertelnie niebezpiecznego spisku prowadzącego do samego Gabinetu Owalnego.

Fabuła trzeciego sezonu w dużej mierze jest skutkiem wydarzeń z finału drugiej serii.

W trzecim sezonie Peter Sutherland zostaje wezwany, by odnaleźć młodego agenta Departamentu Skarbu, który uciekł do Stambułu z wrażliwymi informacjami rządowymi po zabiciu swojego szefa. To rozpoczyna ciąg wydarzeń, w których Peter prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnej sieci finansowej i unika próbujących go zabić płatnych morderców. Do tej listy problemów dochodzi mu jeszcze depcząca po piętach, nieustępliwa dziennikarka, z którą koniec końców podejmuje współpracę. Razem odkrywają dawne sekrety i mroczne porachunki, które grożą obaleniem rządu. Tylko czy przeżyją, żeby móc to wszystko ujawnić?

Poniżej wspomniany zwiastun:

Nocny agent został stworzony i wyprodukowany przez showrunnera Shawna Ryana. Obsada trzeciego sezonu obejmuje Basso, Louisa Herthuma, Stephena Moyera, Calluma Vinsona, Davida Lyonsa, Folę Evans-Akingbolę, Jennifer Morrison, Alberta Jonesa, Warda Hortona i Genesis Rodriguez. Jest to produkcja Sony Pictures Television oraz MiddKid Productions.

