To on stanie naprzeciw Kratosa! Serial "God of War" z nowym antagonistą 0

Serialowy God of War nabiera rozpędu. Po niedawnym ogłoszeniu aktora wcielającego się w Kratosa, produkcja znalazła kolejnego kluczowego bohatera.

Wczytywanie...

Do obsady aktorskiej dołącza Max Parker, który zagra Heimdalla – jednego z synów Odyna i strażnika Asgardu.

Heimdall to postać doskonale znana fanom mitologii nordyckiej i gier Santa Monica Studio. Obdarzony nadludzkimi zmysłami oraz zdolnością przewidywania przyszłości, w uniwersum God of War jest bezwzględnym i aroganckim antagonistą. Twórcy serialu opisują go jako przystojnego i ambitnego wojownika, który czuje się niedoceniany przez ojca i resztę bogów, co popycha go do walki o władzę i prestiż.

Wczytywanie... Max Parker

W serialu zobaczymy również Ryana Hursta jako Kratosa oraz Teresę Palmer w roli Sif, żony Thora. Fabuła skupi się na podróży Kratosa i Atreusa, którzy próbują uporać się ze stratą Faye, ucząc się przy tym, czym naprawdę jest bycie bogiem i człowiekiem.

Za sterami projektu stoi obecnie Ronald D. Moore (Battlestar Galactica, Outlander), a pierwsze odcinki wyreżyseruje Frederick E.O. Toye (Szogun, Fallout). Wszystko wskazuje na to, że serial God of War celuje w mroczną, dojrzałą i wierną adaptację kultowej marki PlayStation.

Źrodło: ComingSoon