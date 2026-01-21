Netflix znów to zrobił… Dwa lubiane seriale skasowane 0

Netflix znów rozczarowuje widzów. Platforma zdecydowała się nie przedłużać dwóch stosunkowo nowych produkcji, mimo że jedna z nich cieszyła się świetnymi opiniami krytyków, a druga przez chwilę gościła w TOP 10 serwisu.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Deadline, skasowane zostały westernowy dramat Odrzuceni z Gillian Anderson oraz komediowy hit The Vince Staples Show, który zakończy się na dwóch sezonach. Decyzja zapadła niewiele ponad miesiąc po premierze pierwszego sezonu Odrzuconych, co dla wielu fanów było sporym zaskoczeniem.

Choć Odrzuceni początkowo radzili sobie całkiem nieźle i przez pierwsze dwa tygodnie utrzymywali się w anglojęzycznym TOP 10 Netflixa, serial szybko stracił impet. Produkcja Kurta Suttera, twórcy Sons of Anarchy, nie przekonała krytyków — uzyskała zaledwie 30% na Rotten Tomatoes, mimo imponującej obsady z Leną Headey i Nickiem Robinsonem na czele.

Zupełnie inna sytuacja spotkała The Vince Staples Show. Satyrę inspirowaną życiem rapera Vince’a Staplesa krytycy pokochali — pierwszy sezon osiągnął 94% pozytywnych recenzji, a serial był chwalony za świeżość i autentyczność. Niestety, wysoka jakość nie przełożyła się na masową oglądalność, co najpewniej przesądziło o jego losie.

Decyzje Netflixa po raz kolejny pokazują, że nawet dobre recenzje i znane nazwiska nie gwarantują przetrwania, jeśli serial nie przyciągnie wystarczająco dużej widowni. Dla fanów obu tytułów to gorzka wiadomość — i kolejny dowód na bezwzględną strategię streamingowego giganta.

Źrodło: Deadline