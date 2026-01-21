Prime Video wierzy w hit – prequel dostaje kolejny sezon przed debiutem 0

Prime Video jeszcze przed premierą pokazuje ogromną wiarę w swój nowy projekt. Elle, prequel kultowej serii Legalna blondynka, został oficjalnie przedłużony na drugi sezon, mimo że widzowie nie zobaczyli jeszcze ani jednego odcinka.

Serial zadebiutuje 1 lipca 2026 roku na Prime Video, a decyzja o kontynuacji zapadła na długo przed premierą. To wyraźny sygnał, że Amazon spodziewa się dużego hitu.

Dwadzieścia pięć lat po tym, jak świat poznał Elle Woods, to spełnienie marzeń móc opowiedzieć historię tego, jak stała się niepowstrzymaną siłą – powiedziała Reese Witherspoon, która pełni funkcję producentki wykonawczej. Aktorka podkreśliła również, że odkrycie Lexi Minetree w roli młodej Elle było jednym z najbardziej satysfakcjonujących momentów w jej karierze.

Serial skupi się na licealnych latach Elle Woods, pokazując wydarzenia i doświadczenia, które ukształtowały jej charakter, pewność siebie i słynny optymizm. Za scenariusz i stery produkcji odpowiada Laura Kittrell, a projekt powstaje pod szyldem Hello Sunshine, studia Witherspoon.

Akcja Elle rozgrywa się na lata przed wydarzeniami z filmu z 2001 roku, który uczynił Elle Woods popkulturową ikoną. Jeśli zapowiedzi się potwierdzą, Prime Video może mieć w rękach kolejną serię, która trafi zarówno do fanów oryginału, jak i nowego pokolenia widzów.

Źrodło: Deadline