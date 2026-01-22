Kosmiczna rywalizacja trwa! Teaser 5. sezonu "For All Mankind" ujawnia datę premiery 0

Apple TV+ zaprezentowało teaser trailer oraz datę premiery 5. sezonu cenionego serialu science fiction For All Mankind. Produkcja, która od lat zachwyca widzów alternatywną wizją podboju kosmosu, powróci z nowymi odcinkami już w piątek, 27 marca.

Akcja 5. sezonu rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach związanych z napadem na asteroidę Goldilocks. Happy Valley przekształciło się w tętniącą życiem kolonię, zamieszkaną przez tysiące ludzi i stanowiącą punkt wypadowy dla kolejnych misji, które mają zaprowadzić ludzkość jeszcze dalej w głąb Układu Słonecznego. Sytuacja komplikuje się jednak, gdy ziemskie mocarstwa zaczynają domagać się zaprowadzenia prawa i porządku na Marsie, co prowadzi do narastających napięć między mieszkańcami Czerwonej Planety a ich dawną ojczyzną.

Teaser stawia na spektakularne obrazy Marsa – uwagę przykuwa zwłaszcza scena, w której astronauta przemierza marsjański krajobraz na motocyklu, zapowiadając bardziej dynamiczny i surowy ton nadchodzącego sezonu.

5. sezon For All Mankind będzie liczył 10 odcinków, emitowanych co tydzień – nowe epizody będą trafiać na Apple TV+ w każdy piątek aż do 29 maja. Platforma udostępniła również pierwsze zdjęcia z nadchodzących odcinków, podsycając apetyt fanów.

W obsadzie ponownie zobaczymy m.in. Joela Kinnamana, Toby’ego Kebbella, Edi’ego Gathegiego, Cynthy Wu, Coral Peñę, Wrenn Schmidt, Mireille Enos, Costę Ronina, Seana Kaufmana, Ruby Cruz i Ines Asserson.

Twórcami serialu są Ronald D. Moore, Matt Wolpert i Ben Nedivi, przy czym Wolpert i Nedivi pełnią rolę showrunnerów. Produkcją zajmuje się Sony Pictures Television dla Apple TV+.

Źrodło: Collider