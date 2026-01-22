Netflix notuje potężny wynik subskrypcji na zakończenie 2025 roku 0

Netflix zakończył 2025 rok z prawdziwym rozmachem. Gigant ujawnił imponujące dane dotyczące swoich klientów.

W najnowszym raporcie finansowym platforma poinformowała, że na koniec roku miała ponad 325 milionów płacących subskrybentów na całym świecie. To ogromny wzrost w porównaniu z wynikiem sprzed roku, kiedy liczba użytkowników wynosiła nieco ponad 301 milionów.

Dane ujawniono w raporcie za czwarty kwartał – co samo w sobie jest wydarzeniem, ponieważ Netflix od pewnego czasu nie publikuje regularnie kwartalnych statystyk subskrypcji, decydując się na ich ujawnianie jedynie przy okazji dużych kamieni milowych.

Rok 2025 okazał się dla giganta streamingu bardzo udany także pod względem finansowym. Przychody wzrosły do 12,05 mld dolarów, co oznacza wzrost o 17,6% rok do roku. Zysk netto wyniósł 2,41 mld dolarów, a wynik na akcję (56 centów) lekko przebił prognozy Wall Street. Coraz większą rolę odgrywa również model reklamowy – przychody z tańszego pakietu z reklamami przekroczyły 1,5 mld dolarów w skali roku.

W liście do akcjonariuszy Netflix podkreślił skalę swojego globalnego zasięgu:

Przy ponad 325 mln płatnych subskrypcji docieramy dziś do widowni zbliżającej się do jednego miliarda osób na całym świecie.

W drugiej połowie roku wyraźnie wzrosło także zaangażowanie widzów. Użytkownicy Netfliksa obejrzeli łącznie 96 miliardów godzin treści, a oglądalność oryginalnych produkcji platformy była o 9% wyższa niż w analogicznym okresie 2024 roku.

Na tak dobre wyniki wpłynęły głośne premiery i wydarzenia na żywo. Finałowy sezon Stranger Things przyciągnął przed ekrany miliony fanów, a transmisje meczów NFL w Boże Narodzenie wygenerowały rekordowy ruch na platformie pod koniec roku.

Wszystko wskazuje na to, że Netflix nie tylko utrzymał pozycję lidera rynku streamingu, ale wkroczył w 2026 rok z potężnym rozpędem.

Źrodło: Deadline