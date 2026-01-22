Od Star-Lorda do nowego bohatera? Chris Pratt ma zaskakujący pomysł 0

Chris Pratt wciąż ma niedokończone sprawy w Marvel Cinematic Universe, ale to nie znaczy, że nie myśli już o tym, co dalej. Aktor znany z roli Star-Lorda przyznał niedawno, że chętnie wróciłby do MCU – jednak niekoniecznie w tym samym kostiumie.

W rozmowie Pratt zdradził, że jego wymarzonym bohaterem z komiksów od zawsze był Punisher.

To był mój ulubiony bohater komiksowy, kiedy dorastałem. Zawsze go uwielbiałem – przyznał aktor. Jak zauważył, fani mogli już zobaczyć namiastkę takiej roli w serialu Liście śmierci, gdzie jako James Reece prezentował podobną, bezkompromisową energię.

Co ciekawe, Pratt nie chce zastępować Jona Bernthala, który obecnie wciela się w Punishera w MCU. Aktor ma na oku zupełnie inną wersję postaci – Punishera 2099. To mroczna, cyberpunkowa interpretacja bohatera osadzona w dystopijnej przyszłości. Komiks z 1993 roku opowiada historię Jacoba Gallowsa, policjanta, który po śmierci rodziny przyjmuje brutalną tożsamość Punishera, walcząc z korupcją i wszechobecną inwigilacją.

Na razie jednak Pratt nie zamyka drzwi do powrotu jako Peter Quill. Aktor podkreśla, że los Star-Lorda wciąż nie jest dla niego zakończony.

Złożyliśmy obietnicę w Strażnikach Galaktyki, że Star-Lord powróci. Chciałbym jej dotrzymać

Wygląda więc na to, że przyszłość Chrisa Pratta w Marvelu może być zarówno nostalgiczna, jak i zaskakująco brutalna. Fani Star-Lorda i Punishera mają na co czekać.

Źrodło: ComingSoon