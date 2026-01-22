Miecz Mocy znów w akcji! Pełny zwiastun "Masters of the Universe" zapowiada epicki powrót He-Mana 1

Amazon MGM Studios zaprezentowało pełną zapowiedź długo wyczekiwanej aktorskiej adaptacji Masters of the Universe. W roli legendarnego He-Mana zobaczymy Nicholasa Galitzine’a, a film trafi do kin 5 czerwca 2026 roku.

Zgodnie z oficjalnym opisem fabuły, książę Adam po 15 latach rozłąki zostaje poprowadzony przez Miecz Mocy z powrotem na Eternię. Ojczysta planeta bohatera jest jednak pogrążona w chaosie i znajduje się pod okrutnymi rządami Szkieletora. Aby ocalić rodzinę i cały świat, Adam musi połączyć siły z Teelą oraz Duncanem / Man-At-Arms i zaakceptować swoje prawdziwe przeznaczenie jako He-Man – najpotężniejszy człowiek we wszechświecie.

Galitzine prezentuje się jako muskularny He-Man, Idris Elba wciela się w Man-At-Armsa, a Camila Mendes gra Teelę. Wideo pokazuje również fragmenty magicznej Eternii oraz zapowiada moment, na który czekali wszyscy fani – He-Mana dzierżącego ikoniczny Miecz Mocy.

W obsadzie znaleźli się także Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Charlotte Riley i Jared Leto, a Kristen Wiig użyczy głosu Roboto.

Za kamerą stanął Travis Knight, a scenariusz napisali Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee i Dave Callaham. Film powstaje na podstawie kultowej linii zabawek Mattela z lat 80. i – jak zapowiadają twórcy – ma zaoferować spektakularne widowisko, dynamiczną akcję i solidną dawkę nostalgii. Producentami są m.in. Todd Black, Jason Blumenthal, Robbie Brenner, Steve Tisch i DeVon Franklin, a projekt realizują Escape Artists oraz Mattel Studios.

Źrodło: Deadline