Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła dziś nominacje do 98. ceremonii wręczenia Oscarów. Lista już na starcie zapisuje się w historii za sprawą filmu Grzesznicy, który zdobył aż szesnaście nominacji, ustanawiając nowy rekord w liczbie wskazań dla jednego tytułu.
Nominacje do Oscarów 2026
Najlepszy film:
- Bugonia
- F1: Film
- Frankenstein
- Hamnet
- Wielki Marty
- Jedna bitwa po drugiej
- Tajny agent
- Wartość sentymentalna
- Grzesznicy
- Sny o pociągach
Najlepszy reżyser:
- Chloé Zhao – Hamnet
- Josh Safdie – Wielki Marty
- Paul Thomas Anderson – Jedna bitwa po drugiej
- Joachim Trier – Wartość sentymentalna
- Ryan Coogler – Grzesznicy
Najlepszy aktor:
- Timothée Chalamet – Wielki Marty
- Leonardo DiCaprio – Jedna bitwa po drugiej
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Grzesznicy
- Wagner Moura – Tajny agent
Najlepsza aktorka:
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – Kopnęłabym cię, gdybym mogła
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Renate Reinsve – Wartość sentymentalna
- Emma Stone – Bugonia
Najlepsza aktorka drugoplanowa:
- Elle Fanning – Wartość sentymentalna
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Wartość sentymentalna
- Amy Madigan – Zniknięcia
- Wunmi Mosaku – Grzesznicy
- Teyana Taylor – Jedna bitwa po drugiej
Najlepszy aktor drugoplanowy:
- Benicio Del Toro – Jedna bitwa po drugiej
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Grzesznicy
- Sean Penn – Jedna bitwa po drugiej
- Stellan Skarsgård – Wartość sentymentalna
Najlepszy pełnometrażowy film animowany:
Najlepszy film międzynarodowy:
Najlepszy film dokumentalny:
- Prawo Alabamy
- Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle
- Cięcie skał
- Pan Nikt kontra Putin
- Idealna sąsiadka
Najlepszy scenariusz adaptowany:
Najlepszy scenariusz oryginalny:
Najlepsze zdjęcia:
Najlepszy montaż:
Najlepsza scenografia:
Najlepsza muzyka:
Najlepsza piosenka:
- "Dear Me" – Diane Warren: Relentless
- "Golden" – KPop: Demon Hunters
- "I Lied To You" – Grzesznicy
- "Sweet Dreams of Joy" – Viva Versi
- "Train Dreams" – Sny o pociągach
Najlepsza charakteryzacja i fryzury:
Najlepsze kostiumy:
Najlepsze efekty specjalne:
Najlepsza obsada:
Najlepszy dźwięk:
Najlepszy krótkometrażowy film animowany:
Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny:
- Wszystkie puste pokoje
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- Diabeł ma zajęcie
- Perfectly a Strangeness
