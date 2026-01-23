Gigantyczna wpadka Disneya z 2025 roku wreszcie trafi na streaming 0

Disney liczy na drugie życie swojego głośnego filmowego niepowodzenia. 20th Century Studios ogłosiło właśnie datę premiery produkcji Ella McCay — politycznego komediodramatu, który mimo imponującej obsady okazał się jedną z największych klap box office’u 2025 roku.

Wczytywanie...

Film, w którym główną rolę zagrała Emma Mackey, zarobił w kinach zaledwie nieco ponad 4,5 miliona dolarów, podczas gdy jego budżet miał wynosić około 35 milionów. Ani krytycy, ani widzowie nie dali się porwać tej historii, co szybko przełożyło się na fatalne wyniki finansowe.

Fabuła skupia się na idealisticznej młodej polityczce, która próbuje pogodzić skomplikowane życie rodzinne z wymagającą karierą zawodową. Wszystko to dzieje się w momencie, gdy bohaterka przygotowuje się do przejęcia stanowiska po swoim mentorze — wieloletnim gubernatorze stanu. Ambicje są wielkie, presja jeszcze większa, a kompromisy nieuniknione.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada James L. Brooks, legendarny twórca Czułych słówek. Ella McCay była jego powrotem do reżyserii pełnometrażowej po ponad dekadzie przerwy, co dodatkowo podkręcało oczekiwania przed premierą.

Obsada wyglądała jak przepis na sukces: obok Mackey na ekranie pojawili się m.in. Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Kumail Nanjiani, Ayo Edebiri, Rebecca Hall, Jack Lowden oraz Albert Brooks. Niestety, nawet taki zestaw nazwisk nie wystarczył, by film stał się kinowym hitem.

Teraz Ella McCay dostaje drugą szansę. Film trafi na Disney + już 5 lutego.

Źrodło: ComingSoon