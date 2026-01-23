Największe pominięcie Oscarów 2026? Nikt nie chce o nim mówić 0

Ogłoszono listęa nominacji do 98. Oscarów, ale obok radości faworytów pojawiło się też spore rozczarowanie. Jeden film — głośny, świetnie oceniany i nagradzany na innych galach — został kompletnie pominięty. Dla wielu widzów i krytyków to jeden z największych wapdek Oscarów 2026.

Mowa o Bez wyjścia w reżyserii Park Chan-wooka, mistrza kina znanego z takich tytułów jak Oldboy czy Podejrzana. Jego najnowszy film, satyryczny thriller z elementami czarnej komedii, opowiada historię zdesperowanego specjalisty z branży papierniczej, który po utracie pracy zaczyna posuwać się do coraz bardziej ekstremalnych kroków, by odzyskać kontrolę nad swoim życiem.

Brzmi jak idealny materiał oscarowy? Akademia najwyraźniej uznała inaczej.

Choć Bez wyjścia zebrał entuzjastyczne recenzje — film może pochwalić się 97% pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes (200 recenzji) — nie otrzymał ani jednej nominacji. A to boli tym bardziej, że produkcja była wcześniej doceniana na innych prestiżowych galach.

Na 83. Złotych Globach film walczył statuetki aż w trzech kategoriach, w tym o Najlepszy film – musical lub komedia, Najlepszy film nieanglojęzyczny oraz Najlepszego aktora, gdzie nominację zdobył Lee Byung-hun. Jego kreacja była jednym z najczęściej chwalonych elementów filmu.

Największe zdziwienie budzi jednak fakt, że film nie znalazł się nawet w finałowej piątce kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Co prawda trafił na shortlistę, ale ostatecznie ponownie zabrakło dla niego miejsca — i to już drugi taki przypadek z rzędu w karierze Park Chan-wooka. Wcześniej podobny los spotkał Podejrzaną, która również była szeroko chwalona, a mimo to całkowicie zignorowana przez Akademię.

Głos w sprawie zabrał nawet Ethan Hawke, który przy okazji własnej nominacji aktorskiej pochwalił film, nazywając grę Lee Byung-huna oszałamiająco dobrą. To jednak marne pocieszenie w obliczu całkowitego braku oscarowego uznania.

Dla Park Chan-wooka i ekipy tegoroczny sezon nagród kończy się więc gorzko. A dla fanów kina pozostaje pytanie: jak film tak wysoko oceniany i nagradzany gdzie indziej mógł zostać całkowicie pominięty przez Akademię?

Źrodło: ComingSoon