Owce niczym Sherlock Holmes w zwiastunie irlandzkiej komedii "Sprawiedliwość owiec" 0

Tylko Hity prezentują polski zwiastun irlandzkiej komedii akcji Sprawiedliwość owiec. Czy obeznanym w kryminalnych zagadkach zwierzętom uda się odkryć prawdę?

Wczytywanie... kadr z filmu "Sprawiedliwość owiec"

George Hardy (Hugh Jackman) to pasterz, który kocha swoje owce i hoduje je wyłącznie dla wełny. Każdej nocy czyta im na głos kryminały, udając, że owce je rozumieją, nie podejrzewając, że nie tylko je rozumieją, ale także godzinami dyskutują o tym, kto jest sprawcą zbrodni.

Wszędzie jest pełno tropów. Owce biorą sprawy w swoje ręce.

Kiedy George zostaje znaleziony martwy w tajemniczych okolicznościach, owce od razu zdają sobie sprawę, że było to morderstwo i uważają, że wiedzą wszystko o tym, jak je rozwiązać. Z drugiej strony lokalny policjant Tim Derry (Nicholas Braun) nigdy w życiu nie rozwiązał poważnej zbrodni, więc owce dochodzą do wniosku, że będą musiały rozwiązać ją same – nawet jeśli oznacza to opuszczenie swojej łąki po raz pierwszy i zmierzenie się z faktem, że świat ludzi nie jest tak prosty, jak wydaje się w książkach.

Film wyreżyserował Kyle Balda, a scenariusz napisał Craig Mazin na podstawie powieści Leonie Swann, która w Polsce wydana została pod tytułem "Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna". Obsadę uzupełniają Nicholas Galitzine, Bryan Cranston, Regina Hall, Patrick Stewart, Hong Chau, Emma Thompson i Mandeep Dhillon.

Sprawiedliwość owiec wejdzie do polskich kin 8 maja 2026 roku.

Źrodło: Tylko Hity