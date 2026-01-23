Nawet najlepszy system to zniewolenie - zobacz zwiastun polskiego dramatu "Glorious Summer" 0

Nagrodzony Szafirowymi Lwami Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Glorious Summer już w lutym trafi do kin. Obraz ukazuje surrealistyczny idealizm, który dla trzech żyjących w nim kobiet zmienia się w zniewolenie.

Wczytywanie... kadr z filmu "Glorious Summer"

Upalne lato, renesansowy pałac. Trzy kobiety trwają w beztroskim stanie zawieszenia, a enigmatyczny system spełnia wszystkie ich życiowe potrzeby – zapewnia jedzenie, rozrywkę i narzędzia do ciągłego samodoskonalenia. Istnieje tylko jedna zasada: nie wolno im przekroczyć otaczającego posiadłość muru. Wkrótce jednak na idyllicznym obrazku pojawiają̨ się̨ rysy. Skupiony na welnessowych afirmacjach plan dnia zaczyna przypominać́ zniewolenie, a spod uśmiechów i pogodnej powierzchowności przebijają odkładane latami złość, gniew i palące pragnienie wolności. Bohaterki zaczynają komunikować się za pomocą własnego kodu i potajemnie „ćwiczą umieranie”, desperacko usiłując wypracować plan ucieczki. Czy wychowane w wiecznej niedojrzałości kobiety będą̨ w stanie przekroczyć granice, które wyznaczył im system?

Glorious Summer to debiut fabularny Heleny Ganjalyan i Bartosza Szpaka, którego światowa premiera odbyła się na festiwalu SXSW w USA, gdzie spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem wśród krytyków i widzów. W rolach głównych występują: Ganjalyan, Daniela Komędera, Magdalena Fejdasz-Hanczewska i Weronika Humaj.

System, w którym żyją nasze postaci, to odpowiedź na świat przebodźcowania, nadmiaru możliwości, przesytu. "Glorious Summer" ma w założeniu być synonimem spokoju, dobrobytu, umiaru, przewidywalności, niezmienności. To przestrzeń ze z góry określonym systemem wartości, w którym do granic absurdu pociągamy hasła znane z mindfulness, warsztatów uważności czy wellness. Celem jest eliminacja niepewności i elementu podważania, tworząca przy tym łatwe w zarządzaniu społeczeństwo – takie, które nie wątpi, nie martwi się i przede wszystkim nie zwiększa potrzeb lub oczekiwań. Pałac, w którym żyją bohaterki, jest tutaj reprezentacją przeszłości – na gruzach starej cywilizacji powstaje nowy człowiek mówią Helena Ganjalyan i Bartosz Szpak.

Glorious Summer na kinowych ekranach zobaczymy od 20 lutego 2026 roku.

Źrodło: Galapagos Films