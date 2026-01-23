Brutalny seryjny morderca Max Seed powraca. Uwe Boll wyprodukuje czwartą część cyklu 0

Po dwudziestu latach od premiery pierwszego filmu z krwawej i brutalnej serii Seed, niemożliwy do uśmiercenia seryjny morderca i psychopata w jednym Max Seed powraca. Za produkcję trzeciego sequela odpowie Uwe Boll, reżyser oryginału.

Wczytywanie... kadr z filmu "Seed: Skazany na śmierć"

Kolejny sequel Seed: Skazany na śmierć ma już swój oficjalny tytuł. Obraz zadebiutuje jako Seed: Legacy.

Poniżej promująca horror grafika z tytułowym bohaterem:

Wczytywanie...

Wyprawa trzy dekady w przyszłość.

Legacy rozgrywać ma się 30 lat po wydarzeniach z Skazanego na śmierć. Emily Bishop ucieka z pobliskiego zakładu psychiatrycznego, by odnaleźć Maxa Seeda i stoczyć ostateczną konfrontację.

Sequel reżyseruje Dustin Ferguson. Do roli Maxa powraca Nick Principe, który od drugiej części przejął tą postać od Willa Sandersona. Do Principe’a dołączają Jennifer Moriarty jako matka Seeda, Traci Burr jako Fern, Eric Larsen jako szeryf Brackett, Saint Heart jako Emily Bishop oraz Lisa Wilcox.

Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się w marcu na terenie Kalifornii. Data premiery nie została jeszcze podana.

Dla przypomnienia fabuła pierwszego filmu w reżyserii Uwe Bolla.

Seryjny morderca Sam Seed zostaje skazany na śmierć na krześle elektrycznym. Egzekucja jednak nie przebiega tak jak zaplanowano. Trzykrotna próba uśmiercenia psychopaty nie daje rezultatów. Zmaltretowany Seed zostaje więc pochowany żywcem. Jednak nawet w tej sytuacji jego ciało się nie poddaje. Seed wydostaje się z grobu i rusza na swą krwawą wyprawę. Szuka okrutnej zemsty na wszystkich którym zawdzięcza tortury na krześle elektrycznym.

Źrodło: dreadcentral.com