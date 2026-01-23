"Wojna o przetrwanie" dostaje sequel. Dinozaury znów pojawią się w Wietnamie 1
Powstaje nowe uniwersum z dinozaurami w roli głównej. Ubiegłoroczny australijski horror Wojna o przetrwanie widać zyskał na tyle dobre oceny i przyciągnął wystarczającą liczbę widzów, aby zdecydowano o jego kontynuacji. Projekt jest obecnie w fazie preprodukcji.
Luke Sparke powraca jako reżyser, scenarzysta i producent. Fabuła filmu czerpie z serii książek Ethana Pettusa.
Pierwszy film był o odkrywaniu. Teraz będzie chodzić o eskalację — o to, co się dzieje, gdy kontrola zostaje utracona, gdy natura dostosowuje się szybciej niż doktryna wojskowa i gdy sama wojna staje się drugorzędna wobec tego, co zostało uwolnione
Primitive War 2 poszerza zakres i mitologię serii, zagłębiając się w strefę konfliktu w Wietnamie, gdzie wojna lat 60. zderza się z prehistorycznymi drapieżnikami. Sequel będzie kontynuował charakterystyczne dla serii połączenie realizmu militarnego i survival horroru. Poznamy nowy amerykański pluton, który trafia do coraz bardziej niestabilnej doliny, gdzie spotykają się drapieżnicy, wojskowi i tajne plany zimnej wojny.
Premiera sequela planowana jest na 2027 rok.
Dla przypomnienia fabuła "Wojny o przetrwanie".
W trakcie wojny w Wietnamie jednostka zwiadowcza Vulture Squad zostaje wysłana do odizolowanej doliny, aby odszukać zaginiony oddział Zielonych Beretów. Po dotarciu na miejsce okazuje się, że dolinę zamieszkują dinozaury, przeniesione w czasie za sprawą radzieckiego eksperymentu. By ocalić ludzkość, wraz z panią naukowiec Sofią, będą musieli przedrzeć się przez pełną drapieżników dżunglę i powstrzymać szalonego generała.
Źrodło: Variety
Świetna wiadomość! Już pierwsza część udowodniła, że nie trzeba wysokobudżetowej hollywoodzkiej produkcji, żeby dobrze i kreatywnie bawić.