"Wojna o przetrwanie" dostaje sequel. Dinozaury znów pojawią się w Wietnamie 1

Powstaje nowe uniwersum z dinozaurami w roli głównej. Ubiegłoroczny australijski horror Wojna o przetrwanie widać zyskał na tyle dobre oceny i przyciągnął wystarczającą liczbę widzów, aby zdecydowano o jego kontynuacji. Projekt jest obecnie w fazie preprodukcji.

Wczytywanie... kadr z filmu "Wojna o przetrwanie"

Luke Sparke powraca jako reżyser, scenarzysta i producent. Fabuła filmu czerpie z serii książek Ethana Pettusa.

Pierwszy film był o odkrywaniu. Teraz będzie chodzić o eskalację — o to, co się dzieje, gdy kontrola zostaje utracona, gdy natura dostosowuje się szybciej niż doktryna wojskowa i gdy sama wojna staje się drugorzędna wobec tego, co zostało uwolnione powiedział Sparkle w swoim oświadczeniu.

Primitive War 2 poszerza zakres i mitologię serii, zagłębiając się w strefę konfliktu w Wietnamie, gdzie wojna lat 60. zderza się z prehistorycznymi drapieżnikami. Sequel będzie kontynuował charakterystyczne dla serii połączenie realizmu militarnego i survival horroru. Poznamy nowy amerykański pluton, który trafia do coraz bardziej niestabilnej doliny, gdzie spotykają się drapieżnicy, wojskowi i tajne plany zimnej wojny.

Premiera sequela planowana jest na 2027 rok.

Dla przypomnienia fabuła "Wojny o przetrwanie".

W trakcie wojny w Wietnamie jednostka zwiadowcza Vulture Squad zostaje wysłana do odizolowanej doliny, aby odszukać zaginiony oddział Zielonych Beretów. Po dotarciu na miejsce okazuje się, że dolinę zamieszkują dinozaury, przeniesione w czasie za sprawą radzieckiego eksperymentu. By ocalić ludzkość, wraz z panią naukowiec Sofią, będą musieli przedrzeć się przez pełną drapieżników dżunglę i powstrzymać szalonego generała.

Źrodło: Variety