Lobo wjeżdża na pełnej! Jason Momoa pokazany jak nigdy wcześniej

Jason Momoa znów rozpala wyobraźnię fanów DC. Po krótkim, ale głośnym występie w pierwszym zwiastunie Supergirl, jego Lobo wreszcie wychodzi na pierwszy plan. James Gunn! udostępnił nowe wideo z planu filmu DCU — a reakcje są jednoznaczne: to jest rola stworzona dla Momoy.

W krótkim klipie opublikowanym w mediach społecznościowych Gunna widzimy aktora wychodzącego z przyczepy, z cygarem w ustach, zmierzającego w stronę samochodu. Ktoś zza kamery pyta: „Masz coś do powiedzenia o graniu Lobo?” Momoa wyciąga cygaro, uśmiecha się i rzuca jedno słowo: „W końcu” — po czym wybucha śmiechem. Trudno o bardziej wymowny komentarz.

Chwilę później wideo przechodzi w nowe ujęcia z filmu Supergirl. Momoa jako Lobo pędzi na swojej ikonicznej, kosmicznej maszynie, prezentując pełen wizerunek antybohatera i klimat, jakiego mogą spodziewać się widzowie. To zdecydowanie najlepsze jak dotąd spojrzenie na Lobo w wykonaniu Momoy — surowe, brutalne i totalnie komiksowe.

Co ważne, Lobo od lat był dla aktora rolą-marzeniem. Momoa wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że to właśnie w tego bohatera chciał się wcielić, a propozycja zagrania Aquamana w Batman v Superman była dla niego ogromnym zaskoczeniem. Los jednak zatoczył koło — i w grudniu 2024 roku oficjalnie ogłoszono, że to on zagra najbardziej nieokiełznanego najemnika DC.

Momoa będzie dopiero drugim aktorem w historii, który sportretuje Lobo w wersji aktorskiej. Wcześniej postać tę zagrał Emmett J. Scanlan w serialu Krypton. Tym razem jednak skala jest zupełnie inna — kinowe DCU i twórcza wizja Jamesa Gunna dają Lobo przestrzeń, na jaką fani czekali od lat.

Na razie nie wiadomo, czy występ w Supergirl ma otworzyć drogę do solowego filmu o Lobo, ale spekulacje już ruszyły. Tym bardziej że reżyser David Leitch otwarcie wyraził chęć pracy nad takim projektem. W styczniu 2025 roku napisał pod jednym z postów Momoy: To historia, którą byliśmy stworzeni opowiedzieć. Ta postać jest cała tobą.

Supergirl trafi do kin 26 czerwca 2026 roku jako drugi film nowego DC Universe.

Źrodło: ComingSoon