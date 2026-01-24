Netflix prezentuje pierwsze materiały zza kulis 3. sezonu hitowego serialu "1670" 0

Netflix rozpoczął intensywną promocję trzeciego sezonu polskiej satyry 1670, udostępniając pierwszy materiał z planu, który pokazuje jak wygląda produkcja serialu i atmosferę panującą między aktorami oraz ekipą filmową. To idealny moment, by jeszcze bardziej zainteresować się jednym z najgłośniejszych polskich seriali ostatnich lat.

Co wiemy o kulisach?

Na udostępnionych nagraniach zza kulis widać doskonałą zabawę na planie i świetną współpracę całej ekipy. Aktorzy często się śmieją, a twórcy podkreślają, że atmosfera na planie jest wyjątkowo pozytywna — daleko jej do spiętej produkcji, co może zapowiadać równie świeży i pełen humoru ton nowych odcinków.

O czym będzie 3. sezon 1670?

Serial 1670, osadzony w fikcyjnej wiosce Adamczycha w XVII wieku, opowiada historię ekscentrycznego szlachcica Jana Pawła Adamczewskiego i jego rodziny. Według najnowszych zapowiedzi, w trzecim sezonie bohater stanie przed poważnym kryzysem tożsamości — jego szlachecki tytuł zostanie zakwestionowany, a on sam wyruszy na dwór królewski, by odzyskać swoją pozycję i walczyć o przetrwanie w świecie pełnym politycznych intryg. W międzyczasie relacje rodzinne Adamczewskich ulegną znacznemu ochłodzeniu, a konflikty wewnątrz rodu eskalują.

Kiedy premiera?

Netflix oficjalnie potwierdził, że nowy sezon trafi na platformę w drugiej połowie 2026 roku — co oznacza, że fani mają jeszcze sporo czasu na przypomnienie sobie poprzednich sezonów i zanurzenie się w satyryczny świat szlacheckich paradoksów.

W obsadzie powrócą: Bartłomiej Topa, Katarzyna Herman, Martyna Byczkowska, Michał Sikorski, Filip Zaręba, Andrzej Kłak, Dobromir Dymecki, Kirył Pietruczuk i Jędrzej Hycnar.

Źrodło: Netflix