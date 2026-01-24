Co przyniesie 2026 rok na Netflix? Będzie wiele polskiego akcentu 0

Netflix zaprezentował materiał wideo z zapowiedziami filmów i seriali na 2026 rok. Nadchodzące miesiące zapowiadają się interesująco i z dużym polskim akcentem. Przedstawiamy Państwu informacje o naszych rodzimych produkcjach jakie trafią w tym roku na serwery największego amerykańskiego giganta streamingowego. Wśród projektów pierwszy polski serial medyczny Netflix Znieczulenie.

Poznaliśmy pierwsze zdjęcia z filmu Mniej obcy. To biografia legendy polskiej sceny muzycznej, wokalisty Lady Pank – Jana Borysewicza. W głównej roli Mikołaj Bukrewicz. Premiera w 2026 roku.

W drugiej połowie 2026 roku zadebiutuje Znieczulenie z Leszkiem Lichotą, Aleksandrą Popławską, Karoliną Gruszką i Dorotą Kolak. To medyczny dramat, w który zobaczymy wiele ludzkich tragedii. Oto pierwsze zdjęcia z serialu.

Również w drugiej połowie 2026 roku na Netflix trafi kolejny rozdział serii Kolory zła. Była Czerwień, teraz czas na Czerń. Prokurator Bilski, w tej roli ponownie Jakub Gierszał powróci z nową sprawą. Trafi na Kaszuby, gdzie zniknięcie kolejnego dziecka odsłania wiele mrocznych sekretów. Reżyserem i scenarzystą jest Adrian Panek, twórca Czerwieni. Zobaczcie pierwsze ujęcia z filmu.

Ponownie zajrzymy także do Adamczychy. Netflix zaprezentował pierwsze kadry z trzeciego sezonu 1670. Serial ten to świetnie zrealizowana satyra polityczna. Premiera w drugiej połowie 2026 roku.

Netflix ma też coś dla fanów polskich komedii, ale w wydaniu pełnometrażowym. Poznaliśmy obsadę Zemsty, komedii z gwiazdorską obsadą i pełną zwrotów akcji. Miał być koniec świata, a zaczął się nowy rozdział. Agata traci pracę i faceta w jeden dzień. Gdy w drzwiach staje żona jej kochanka, zamiast awantury, pada zaskakująca propozycja. W rolach głównych Izabela Kuna, Vanessa Alexander i Michał Żebrowski. Premiera w 2026 roku, streamer nie podał bliższego okna premiery. Są za to pierwsze zdjęcia z filmu.

Pamiętacie komedię Nic na siłę? Nadchodzi jej kontynuacja. Zobaczcie pierwsze kadry z komedii Podlasie, w której cała wieś jednoczy siły i niemało ryzykuje, by uratować ślub Haliny, ulubienicy wsi. Gdy kobieta popada w tarapaty finansowe, jej przyjaciele i narzeczony Jan wpadają na szalony pomysł. Inscenizują lądowanie kosmitów, odciskając mistyczne kręgi w zbożu. Plan działa: do wioski zaczynają masowo zjeżdżać turyści z gotówką. Premiera Podlasia w kwietniu. Film wyreżyserował Łukasz Kośmicki. W rolach głównych występują Anna Seniuk, Artur Barciś i Piotr Pręgowski.

Bardzo ciekawą pełnometrażową produkcją będzie thriller zemsty Święty z Piotrem Żurawskim w roli głównej. To mocne dzieło, którego ponury klimat kontrastuje z czasem, w którym się rozgrywa – świętami Bożego Narodzenia. Żurawski wciela się w byłego skazańca, który wkracza na precyzyjnie zaplanową drogę zemsty. Świętego wyreżyserował Jan P. Matuszyński, autor Ostatniej rodziny. Premiera w drugiej połowie 2026 roku. Tak bohaterowie prezentują się na pierwszych kadrach z filmu.

Kolejnym polskim serialem, który zadebiutuje w drugiej połowie tego roku jest dramat oparty na prawdziwych wydarzeniach. Historia ukazana w Buncie inspirowana jest największym więziennym zrywem w powojennej Europie, który miał miejsce w zakładzie karnym w Czarnem w grudniu 1989 roku. Jak głosi oficjalny opis bohaterowie próbują powstrzymać rozlew krwi, balansując między lojalnością, zemstą i walką o przetrwanie. W serialu występują Borys Szyc, Filip Pławiak, Jacek Poniedziałek i Anita Szepelska. Tak aktorzy prezentują się na fotografiach z serialu.

Streamer zaprezentował także nowe, niezwykle stylowe zdjęcia z planu Lalki, adaptacji powieści Bolesława Prusa, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W rolach głównych Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka i Tomasz Schuchardt jako Stanisław Wokulski. Na opublikowanych fotografiach po raz pierwszy widzimy Rzeckiego i Łęckiego, w których odpowiednio wcielają się Dariusz Chojnacki i Jacek Braciak. Premiera tego kostiumowego serialu również w drugiej połowie roku.

W drugiej połowie roku zadebiutuje także 2. sezon sportowego dramatu Matki pingwinów. Marzenie o własnej szkole spotka się z bezduszną biurokracją i osobistymi dramatami. Zobaczcie pierwsze ujęcia z nowych odcinków.

Źrodło: Netflix