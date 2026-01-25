Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Yoshi centralną postacią nowego zwiastuna "Super Mario Galaxy Film" 0

Nintendo, Universal Pictures oraz Illumination zaprezentowali nowy zwiastun filmu "Super Mario Galaxy Film", będącego bezpośrednią kontynuacją hitu "Super Mario Bros. Film" z 2023 roku. Materiał promocyjny skupia się przede wszystkim na postaci Yoshiego.

Zwiastun, poza wprowadzeniem Yoshiego, zawiera także dynamiczny montaż scen z filmu i potwierdza obecność kolejnych bohaterów znanych z gier Nintendo – Birdo, Baby Mario oraz Baby Luigiego.

Oto zwiastun:

Pierwszy film zadebiutował w kwietniu 2023 roku i okazał się jednym z największych sukcesów box office ostatnich lat. Produkcja zarobiła 1,361 miliarda dolarów na całym świecie, stając się drugim najbardziej dochodowym filmem 2023 roku, trzecim najbardziej kasowym filmem animowanym w historii oraz osiemnastym najlepiej zarabiającym filmem wszech czasów.

Premiera kinowa "Super Mario Galaxy Film" została zaplanowana na 1 kwietnia.

Źrodło: Illumination