Taika Waititi potwierdza premierę swojego nowego filmu w 2026 roku

"Klara and the Sun", czyli najnowszy film Taiki Waititiego, wreszcie doczeka się premiery. Postprodukcja została zakończona już trzy miesiące temu, otrzymując od Motion Picture Association kategorię wiekową PG-13, jednak do tej pory Sony Pictures nie ogłosiło oficjalnej daty premiery.

Podczas trwającego Sundance Film Festival, Waititi potwierdził w rozmowie z "Screen", że film trafi do widzów w 2026 roku. Reżyser zaznaczył, że obraz jest już w pełni zmontowany, a studio prowadzi rozmowy dotyczące strategii festiwalowej i dystrybucyjnej.

Rozmawiamy właśnie z Sony o tym, kiedy i gdzie film pokazać. Myślimy o festiwalach i tego typu sprawach. Ale tak — to będzie ten rok, na pewno.

powiedział Waititi

Projekt przez długi czas był obiektem spekulacji. Wcześniej branżowe źródła sugerowały premierę w 2024 roku, a następnie w 2025, jednak żaden z tych terminów nie został zrealizowany. Obecnie wszystko wskazuje na to, że film zaliczy festiwalowy debiut jeszcze w tym roku, potencjalnie na jednym z jesiennych festiwali klasy A.

Scenariusz "Klary and the Sun" powstał na bazie powieści Kazuo Ishiguro z 2021 roku. Autorką pierwszej wersji adaptacji była Dahvi Waller, choć sam Waititi przyznaje, że znacząco przeredagował tekst na dalszym etapie prac. Historia koncentruje się na tytułowej Sztucznej Przyjaciółce – androidce, która obserwuje ludzi, próbując zrozumieć ich emocje i relacje, oczekując jednocześnie na moment, w którym zostanie wybrana.

W obsadzie znaleźli się m.in. Jenna Ortega, Amy Adams, Steve Buscemi oraz Natasha Lyonne.

Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na oficjalną datę premiery. Czekacie?

Źrodło: World of Reel