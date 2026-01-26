Marvel rozważa podzielenie "Avengers: Secret Wars" na dwa filmy 0

Marvel Studios planuje dodatkowe zdjęcia do "Avengers: Doomsday", które mają rozpocząć się w kwietniu, jeszcze przed startem głównych prac nad "Avengers: Secret Wars" zaplanowanych na lato. Informacje wpisują się w znany model pracy studia, w którym scenariusze i struktura filmów są modyfikowane na każdym etapie produkcji – od preprodukcji aż po postprodukcję.

Wczytywanie...

Jak donoszą scooperzy DanielRPK oraz John Rocha, skala obu projektów osiąga rozmiary, które mogą wymusić istotne decyzje produkcyjne. Według ich źródeł „"Avengers: Doomsday" może trwać nawet około trzech godzin, a Marvel rozważa podział "Avengers: Secret Wars" na dwie części, co w praktyce oznaczałoby powstanie siódmego filmu z serii "Avengers".

Choć taki ruch oznaczałby konieczność renegocjacji kontraktów z obsadą i twórcami, to nie byłby bezprecedensowy, zwłaszcza biorąc pod uwagę budżety, skalę widowiska oraz gwarantowaną frekwencję. Marvel już wcześniej dzielił finały swoich sag na kilka odsłon, maksymalizując zarówno narracyjne możliwości, jak i potencjał finansowy.

Równolegle MyTimeToShineH informuje, że szef Marvel Studios Kevin Feige chce, aby bracia Russo byli silnie zaangażowani również w kolejną sagę MCU. Według tych doniesień mieliby oni nie tylko zamknąć wątek Avengersów, ale także reżyserować inne kluczowe projekty wykraczające poza samą markę "Avengers".

Dodatkowo DanielRPK twierdzi, że Marvel rozwija nowy projekt związany ze Scarlet Witch, który ma być częścią nadchodzącej Mutant Saga. Na ten moment brak szczegółów dotyczących formatu czy obsady, jednak sam fakt powrotu postaci może mieć istotne znaczenie dla dalszej architektury MCU.

Źrodło: darkhorizons.com