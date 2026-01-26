Serial "Marshals: historia z Yellowstone" dostaje pierwszy zwiastun 0

Paramount+ zaprezentował pierwszy zwiastun Marshals: historia z Yellowstone, spin-offu Yellowstone, który śledzi postać Kayce’a Duttona granego przez Luke’a Grimesa po wydarzeniach z tego hitowego serialu Taylora Sheridana.

Po opuszczeniu rancza Yellowstone, Kayce Dutton dołącza do elitarnej jednostki amerykańskiej armii U.S. Marshals, gdzie łączy swoje umiejętności kowboja i żołnierza Navy SEAL, aby wymierzać sprawiedliwość na terenie Montany. Dołącza on do kolegów z drużyny, Pete’a Calvina (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrei Cruz (Ash Santos) i Milesa Kittle’a (Tatanka Means). Razem muszą zrównoważyć ogromny ciężar psychiczny związany z byciem ostatnią linią obrony w wojnie z przemocą w regionie z obowiązkiem wobec swoich rodzin. Dla Kayce’a najbliższą rodziną jest jego syn Tate (Brecken Merrill) oraz jego kompani z rezerwatu Broken Rock: Mo (Mo Brings Plenty) i Thomas Rainwater (Gil Birmingham).

Poniżej wspomniany zwiastun:

To czwarty serial rozszerzający uniwersum Yellowstone obok 1883 i 1923 oraz The Madison.

Marshals: historia z Yellowstone zadebiutuje 1 marca 2026 roku w sieci CBS Television Network i na Paramount+.

