"The Testaments" - Hulu podaje datę premiery sequela "Opowieść podręcznej" 0

Hulu podało datę premiery serialu "The Testaments", oczekiwanej kontynuacji hitu streamingowego Opowieść podręcznej. Obie produkcję opierają się na książkach Margaret Atwood.

Wczytywanie... kadr z serialu "The Testaments"

The Testaments z pierwszymi trzema odcinkami zadebiutuje 8 kwietnia 2026 roku. Nowe odcinki będą ukazywać się co tydzień. Na sezon składa się dziesięć epizodów.

Akcja The Testaments rozgrywa się 15 lat po wydarzeniach z serialu Opowieść podręcznej. To dramatyczna opowieść o dorastaniu osadzona w Gileadzie. Poznajemy dwie nastolatki: Agnes (Chase Infiniti), która jest obowiązkowa i pobożna oraz Daisy (Lucy Halliday), nowo przybyłą i nawróconą spoza granic Gileadu. Przemierzając pozłacane korytarze elitarnej szkoły przygotowawczej dla przyszłych żon ciotki Lydii (Ann Dowd), miejsca, gdzie posłuszeństwo jest brutalne i zawsze z boskim usprawiedliwieniem, ich więź staje się katalizatorem, który wywróci ich przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

W obsadzie serialu znajdują się także Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya oraz Kira Guloien.

Bruce Miller, który zaadaptował Opowieść podręcznej na potrzeby telewizji, pełni rolę twórcy, producenta wykonawczego i showrunnera The Testaments.

Z racji tego, że data premiery nie jest zbyt odległa, niedługo powinniśmy doczekać się pierwszego zwiastuna.

Źrodło: Variety