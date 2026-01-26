Sam Raimi o potencjalnej kontynuacji "Człowieka ciemności" - "Mamy scenariusz i dwóch świetnych reżyserów" 0

Zanim zajął się Spider-Manem i Doktorem Strange’em, Sam Raimi po raz pierwszy zaczął wchodzić w świat superbohaterów z Darkmanem – Człowiekiem ciemności. O sequelu filmu z 1990 roku słychać już od paru lat. Teraz jednak Raimi nakreślił bardziej realistyczne podejście do projektu. Nie jest on już tylko w sferze marzeń, ale ma pierwsze nazwiska na pokładzie.

Superbohaterski klasyk z 1990 roku zaowocował dwoma kontynuacjami wydanymi bezpośrednio na wideo - Człowiek ciemności II: Durant powraca z 1995 roku oraz Człowiek ciemności III: Walka ze śmiercią z 1996 roku. Za żadną z nich Raimi nie był odpowiedzialny.

Mamy scenariusz i dwóch świetnych reżyserów, ale wciąż mamy trochę problemów z finansowaniem powiedział Raimi w rozmowie z MovieWeb.

Wzmianka o dwóch reżyserach wywołała spekulacje, że Adam Schindler i Brian Netto, którzy byli reżyserami filmu Paraliż wyprodukowanego przez Raimiego są zaangażowani w sequel. Informacje te jednak oficjalnie nie zostały potwierdzone.

W 2024 roku Schindler nazwał Darkmana wymarzonym projektem duetu.

Rozmawialiśmy o "Darkmanie" [z Samem Raimim]. Mamy miłość i sympatię do Darkmana.

Netto dodał:

"Darkman" był moim ulubionym filmem przez sporą część mojego życia.

Chcielibyście, aby powstał ten sequel?

Dla przypomnienia fabuła "Człowieka ciemności".

W laboratorium Peytona dochodzi do włamania. Przestępcy okrutnie okaleczają naukowca, po czym podpalają miejsce jego pracy. Cudem ocalały mężczyzna postanawia się zemścić. Umożliwi mu to wynaleziona przez niego sztuczna skóra, za sprawą której, może dowolnie zmieniać swą tożsamość.

Źrodło: Bloody Disgusting