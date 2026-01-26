Reżyser "Zejścia" producentem nowej wersji Czerwonego Kapturka. Pierwsze zdjęcia z "Red Riding" 0

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z "Red Riding", folklorystycznego horroru ukazujące całkowicie inne niż znamy do tej pory, podejście do bajki o Czerwonym Kapturku. Film produkuje ulubieniec tego gatunku Neila Marshalla, reżyser kultowego już Zejścia.

Film pierwotnie ogłoszony był jako "Little Red". Ta współczesna reinterpretacja Czerwonego Kapturka będzie miała światową premierę na FrightFest Glasgow w Szkocji 7 marca.

Craig Conway, który wystąpił w filmach Marshalla Zejście, Dog Soldiers i Doomsday wyreżyserował horror na podstawie scenariusza Petera Stylianou.

Poniżej wspomniane fotografie:

Po śmierci matki, zagubiona nastolatka Redele Riding zostaje wysłana ze swojego londyńskiego osiedla komunalnego, by zamieszkać z wyobcowaną arystokratyczną babcią na szkockich wzgórzach. Początkowo zafascynowana wielkim majątkiem, szybko odkrywa, że pod tą elegancją kryją się niepokojące sekrety: zaginione dzieci, szepty o potwornym wilku w lesie oraz złowroga kontrola wywierana przez babcię i groźnego leśniczego. Gdy folklor i rzeczywistość się zacierają, Red próbuje zrozumieć tajemnicze ostrzeżenia pozostawione przez matkę i mroczne rodzinne dziedzictwo.

Victoria Tait gra Redele u boku Billa Fellowsa, Iana Whyte'a, Lynsey Beauchamp i Jacka McEvoya. House54 produkuje film, a Coven zajmuje się światową sprzedażą tego projektu.

A tak prezentuje się pierwszy plakat promujący horror:

