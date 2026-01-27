Mroczny Pinokio w zwiastunie niezależnego horroru "Pinocchio Unleashed" 0

Dziecięca niewinność zamienia się w koszmar w zwiastunie niezależnego horroru "Pinocchio: Unleashed". Drewniana marionetka ożywa, ale nie w sposób, jaki znasz i pamiętasz. Produkcja szczyci się użyciem nie CGI, ale dużej ilości efektów praktycznych.

Pokręcona wersja ponadczasowej opowieści została napisana i wyreżyserowana przez Carlo Batha.

Gdy zaczarowana marionetka uwalnia się z warsztatu swojego twórcy, wkracza do rozbitego świata rządzonego strachem i fasadami. Każdy krok ku człowieczeństwu zmusza go do podejmowania decyzji, które wystawiają na próbę jego moralność. Po drodze konfrontuje się z postaciami, które uosabiają motywy pokusy, zdrady i odkupienia.

Łącząc psychologiczną głębię, emocje i współczesne napięcia w mrocznej baśni, niezależny film bada, co znaczy być człowiekiem poprzez próby, które kształtują charakter.

Poniżej wspomniany zwiastun i plakat promujący horror:

W filmie tym występują James Wingate, Stephen Guy, Jerome Wise i Katie Jarvis. Projekt jest jeszcze na etapie produkcji w Londynie, ale jego premiera planowana jest na ten rok.

Film ten nie ma nic wspólnego z uniwersum Rhysa Frake'a-Waterfielda zapoczątkowanym horrorem Puchatek: Krew i miód i powstającym Pinocchio Unstrung, który również ma mieć swoją premierę w 2026 roku.

