Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Galaktyczny Patrol i nowy wróg - "Dragon Ball Super" powróci na ekrany! 0

Po latach spekulacji i niespełnionych zapowiedzi Toei Animation oficjalnie potwierdziło powrót serialu telewizyjnego "Dragon Ball Super". Informacja została ogłoszona podczas wydarzenia Dragon Ball Genkidamatsuri 40th Anniversary Celebration, które odbyło się w Japonii i było jednym z najważniejszych punktów obchodów 40-lecia marki.

Wczytywanie...

Serial "Dragon Ball Super" zakończył emisję 25 marca 2018 roku, wraz z odcinkiem 131, domykającym Turniej Mocy. Od tego czasu franczyza była kontynuowana poprzez pełnometrażowe filmy kinowe oraz serial "Dragon Ball Daima", jednak brak bezpośredniej kontynuacji telewizyjnej pozostawał jednym z najczęściej podnoszonych tematów wśród fanów na całym świecie.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, nowa odsłona anime rozpocznie adaptację "Galactic Patrol Prisoner Arc", znanej fanom mangi jako sagi Moro. Fabuła skupi się na Goku i Vegetcie, którzy dołączają do Galaktycznego Patrolu dowodzonego przez Jaco, by schwytać groźnych przestępców zbiegłych z kosmicznego więzienia. Głównym antagonistą będzie Moro, czyli czarnoksiężnik określany mianem "Pożeracza Planet", dysponujący mocami stanowiącymi poważne wyzwanie nawet dla wojowników Saiyan.

Opis serii opublikowany na oficjalnej stronie "Dragon Ball Super" potwierdza, że akcja rozgrywa się bezpośrednio po wydarzeniach z "Universe Survival Arc", zachowując ciągłość z wersją mangową.

Podczas wydarzenia zaprezentowano również teaser trailer oraz pierwszy key visual nowej serii, zatytułowanej "Dragon Ball Super: The Galactic Patrol". Zwiastun w retrospektywny sposób przechodzi przez historię całej marki Dragon Ball, by zakończyć się krótką zapowiedzią nowego rozdziału. Co istotne, w teaserze wykorzystano muzykę skomponowaną przez Hansa Zimmera, co stanowi nietypowy, ale wyraźnie sygnalizowany element prestiżowy projektu.

Wczytywanie...

Na ten moment nie ujawniono daty premiery serialu. Organizatorzy wydarzenia potwierdzili jednak, że równolegle rozwijany jest drugi projekt anime związany z marką "Dragon Ball Super", którego szczegóły mają zostać ogłoszone w późniejszym terminie. Może to sugerować szerszą strategię Toei Animation dotyczącą stopniowego powrotu franczyzy do regularnej obecności w ramówkach telewizyjnych.

Źrodło: comicbookmovie.com