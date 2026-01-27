Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Marvel szykuje powrót Thanosa w "Avengers: Secret Wars" 0

Według najnowszych doniesień zza oceanu, Marvel Studios rozważa powrót Thanosa w filmie "Avengers: Secret Wars", którego premiera zaplanowana jest na grudzień 2027 roku.

Wczytywanie...

Informację przekazał znany Daniel Richtman, twierdząc, że Josh Brolin ponownie wcieli się w ikonicznego antagonistę Sagi Nieskończoności. Thanos zadebiutował w MCU w "Strażnikach Galaktyki", aby odegrać kluczową rolę w "Avengers: Wojna bez granic", a następnie powrócić jako wariant z 2014 roku w "Avengers: Koniec gry". Postać została ostatecznie wymazana z istnienia przez Iron Mana, co formalnie zamknęło jej główny wątek. Serial animowany "A gdyby…?" potwierdził jednak istnienie licznych wariantów Thanosa w multiwersum, pozostawiając furtkę do ewentualnego powrotu.

Marvel Studios oficjalnie nie potwierdził żadnych planów związanych z powrotem bohatera granego przez Brolina, pogłoski na ten temat krążą od dłuższego czasu. Dodatkowo postać King Thanosa ma pojawić się w nowej atrakcji w Disneylandzie, co tylko podsyca spekulacje na temat szerszego wykorzystania tej wersji bohatera w MCU.

Jeśli informacje Richtmana okażą się prawdziwe, możliwe jest nawiązanie do kultowej sceny z komiksowego "Secret Wars" autorstwa Jonathana Hickmana i Esada Ribića, w której Doktor Doom – już jako God Emperor Doom – w spektakularny sposób eliminuje Thanosa, demonstrując swoją absolutną potęgę. Taki zabieg mógłby posłużyć jako wyraźne ustanowienie Victora Von Dooma głównym zagrożeniem nowej sagi.

Sam Josh Brolin w ubiegłym roku przyznał, że chętnie wróciłby do roli, gdyby otrzymał propozycję od braci Russo. Aktor podkreślał, że pozostaje w regularnym kontakcie zarówno z reżyserami, jak i z Robertem Downeyem Jr., a ewentualny powrót do MCU uważa za kuszącą perspektywę.

Za reżyserię "Avengers: Doomsday" oraz "Avengers: Secret Wars" odpowiadają bracia Russo, a scenariusz przygotowuje Stephen McFeely.

"Avengers: Doomsday" trafi do kin 18 grudnia, natomiast "Avengers: Secret Wars" zaplanowano na 17 grudnia 2027 roku.

Źrodło: comicbookmovie.com