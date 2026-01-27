Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Czy powstanie serial o Manchesterze United? Lionsgate rozwija projekt inspirowany "The Crown" 0

Manchester United prowadzi zaawansowane rozmowy z amerykańskim studiem Lionsgate dotyczące realizacji serialu fabularnego opartego na historii klubu. Jak informuje "The Athletic", projekt znajduje się obecnie na etapie rozwoju, a jego forma miałaby przypominać serial "The Crown", czyli dramatyzowaną opowieść osadzoną w realnych wydarzeniach historycznych.

Wczytywanie... "Beckham" - miniserial platformy Netflix

Zgodnie z doniesieniami, umowa przewiduje dla Manchesteru United wielomilionową, gwarantowaną kwotę w przypadku realizacji i sprzedaży serialu do platformy streamingowej. Dodatkowo klub oraz Lionsgate miałyby dzielić się wpływami z tytułu praw autorskich i dystrybucji. W rozmowach dotyczących projektu uczestniczy Jed Mercurio, scenarzysta i reżyser, a zarazem wieloletni kibic Manchesteru United. Mercurio znany jest przede wszystkim jako twórca serialu "Line of Duty". Potencjalna seria mogłaby obejmować różne okresy z historii klubu – od katastrofy lotniczej w Monachium w 1958 roku i odbudowy zespołu, po lata dominacji pod wodzą Sir Alexa Fergusona.

Doniesienia o projekcie Lionsgate pojawiają się niedługo po tym, jak United wycofało się z rozmów z Amazon Prime Video dotyczących dokumentu typu "access all areas", który miał śledzić klub w trakcie bieżącego sezonu. Format ten był wcześniej realizowany m.in. z Arsenalem, Manchesterem City, Tottenhamem czy Sunderlandem.

Na obecnym etapie nie podano harmonogramu produkcji ani platformy, która mogłaby wyemitować serial.

Źrodło: The Athletic