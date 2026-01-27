Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Daredevil: Odrodzenie" powraca z 2. sezonem - teaser ujawnia mroczniejszy Nowy Jork 0

Marvel Studios udostępniło pierwszy teaser drugiego sezonu serialu "Daredevil: Odrodzenie", którego premiera zaplanowana jest na 24 marca. Dodatkowo pokazano też nowy plakat.

Produkcja kontynuuje opowieść o Mattcie Murdocku, granym ponownie przez Charliego Coxa, w czasie, gdy Nowy Jork funkcjonuje pod stanem wojennym wprowadzonym przez burmistrza Fiska. Murdock wydaje się być ściganym człowiekiem, co zapowiada jeszcze bardziej napiętą i niebezpieczną atmosferę niż w poprzednim sezonie.

W teaserze widzimy powrót Krysten Ritter jako Jessiki Jones, której rola w nadchodzącym sezonie ma być równie znacząca i brutalna, co udział Jona Bernthala w roli Punishera w pierwszej odsłonie. Deborah Ann Woll powraca jako Karen Page, Elden Henson jako Foggy Nelson oraz Wilson Bethel w roli Bullseye’a.

Do obsady dołączają także Matthew Lillard, który wciela się w wpływowego Mr. Charlesa, oraz Lili Taylor jako gubernator Nowego Jorku, Marge McCaffrey. Drugi sezon składa się z ośmiu odcinków, które będą emitowane co tydzień od 24 marca do maja. Już teraz potwierdzono trzecią serię.

Źrodło: Disney+