Internetowy hejt motywem przewodnim "Za duży na bajki 3" - zobacz pełny zwiastun filmu 0

Next Film prezentuje pełny zwiastun naszej rodzimej familijnej produkcji Za duży na bajki 3. Waldek, Staszek i Delfina, których pokochały miliony widzów, stają przed zupełnie nowym wyzwaniem – internetowym hejtem. Czy mają w sobie tyle odwagi, aby stawić mu czoła i naprawić popełnione błędy?

Wczytywanie... kadr z filmu "Za duży na bajki 3"

Tym razem twórcy biorą na warsztat jeden z najważniejszych tematów dla współczesnego nastolatka: internetowy hejt. Za duży na bajki 3 jest nie tylko rozrywką, ale i ważnym głosem w dyskusji o higienie cyfrowej i odpowiedzialności w internecie. To kino familijne, które zachowując humor i lekkość, realnie wspiera rodziców i dzieci w cyfrowym świecie.

Waldek ma dość – w domu chaos, w sieci drama, a jego gamingowy team się sypie. W emocjach robi coś głupiego – pisze złośliwy komentarz… i nieświadomie uruchamia lawinę hejtu, która uderza w jedną z najbliższych mu osób – Delfinę. Przygnieciony ciężarem własnego błędu, Waldi nie potrafi przyznać się ani Staszkowi, ani rodzinie, że to on zapoczątkował łańcuch nienawiści. Ale kiedy sytuacja zaczyna zagrażać bezpieczeństwu Delfiny, chłopak wie, że musi działać i staje do walki – nie tylko z hejterami, ale i własnym strachem. Czy Waldek znajdzie odwagę, by przyznać się do winy? Czy uda mu się uratować przyjaźń? I czy naprawdę jeden komentarz w sieci może zniszczyć komuś życie?

Poniżej wspomniany zwiastun:

Reżyser Kristoffer Rus oraz scenarzystka Agnieszka Dąbrowska prezentują widzom historię dojrzalszą, lecz wciąż bliską młodym odbiorcom. Na ekran ponownie wracają bohaterowie znani z poprzednich części — Waldkowi towarzyszą Delfina i Staszek, w których role wcielają się Maciej Karaś, Amelia Fijałkowska i Patryk Siemek. Towarzyszy im gwiazdorska obsada: Karolina Gruszka, Dorota Kolak, Paweł Domagała, Dorota Pomykała i Borys Szyc.

Za duży na bajki 3 wejdzie na ekrany kin 6 marca 2026 roku.

Źrodło: Next Film