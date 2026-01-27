"Dirty Dancing" dostanie sequel! W obsadzie jedna z gwiazd oryginału 1

Film "Dirty Dancing", w Polsce znany jako Wirujący seks, to jeden z najlepszych projektów w karierze Patricka Swayze. Film wpisany został nawet do Narodowego Rejestru Filmowego Biblioteki Kongresu USA. Obraz po prawie 40 latach od premiery doczeka się kontynuacji. Do roli sprzed lat powróci Jennifer Grey.

Za powstanie sequela odpowie studio Lionsgate. Producentami są Nina Jacobson i Brad Simpson, a na autorkę scenariusza wybrana została nominowana do Emmy i Złotych Globów Kim Rosenstock. Projekt nie posiada jeszcze swojego tytułu.

Jennifer Grey, która w oryginalnym filmie zagrała Frances "Baby" Houseman, powróci, by powtórzyć swoją rolę, a także będzie producentką wykonawczą filmu wraz z Jonathanem Levine'em. W swoim oświadczeniu Grey powiedziała, że bardzo cieszy się na powrót do roli, która zawsze miała "głębokie i znaczące miejsce" w jej sercu.

Rola Baby zajmowała bardzo głębokie i znaczące miejsce w moim sercu, podobnie jak w sercach wielu fanów przez lata. Od dawna zastanawiałam się, gdzie znajdziemy Baby lata później i jak wyglądałoby jej życie, ale zebranie ludzi, którym mogłoby się powierzyć budowanie dziedzictwa oryginalnego filmu, zajęło trochę czasu…. Wygląda na to, że czekanie wkrótce się skończy! powiedziała Grey.

Tym samym po słowach aktorki możemy wnioskować, że sequel w dużej mierze skupi swą fabułę na dalszych losach postaci Baby. Wspomniany zostanie też zapewne Johnny Castle, w którego wcielał się nieżyjący już Patrick Swayze.

Nazwisko reżysera sequela nie zostało jeszcze ujawnione. Początek produkcji filmu planowany jest na ten rok.

Oryginalny "Dirty Dancing" wyreżyserował Emile Ardolino, a scenariusz napisała Eleanor Bergstein. Film opowiada historię Frances Houseman, która zakochuje się w instruktorze tańca (Swayze) podczas przebywania na wakacjach z rodziną w kurorcie.

