Makabryczna zapowiedź remake'u horroru "Oblicza śmierci" 0

Zadebiutował pierwszy zwiastun Faces of Death, nadchodzącego remake’u horroru z 1978 roku Oblicza śmierci. Obraz ten do dziś uznany jest za jeden z najdrastyczniejszych filmów w historii kinematografii.

Wczytywanie... fragment plakatu

Opublikowany materiał zawiera serię przerażających i makabrycznych fragmentów, które zapowiadają klimat i ton remake’u. Wideo możecie obejrzeć niestety, ale tylko w serwisie Youtube, gdyż nałożone zostały na niego ograniczenia wiekowe.

Remake ma trafić do kin 10 kwietnia 2026 roku, rywalizując z romantyczną komedią Halle Bailey You, Me & Tuscany. Zadebiutuje także w tym samym miesiącu co kilka znanych filmów, w tym Super Mario Galaxy Movie, Drama i Michael. Jego polska data premiery nie jest jeszcze znana.

Film wyreżyserował Daniel Goldhaber, który współtworzył scenariusz z Isą Mazzei. W obsadzie znajdują się Dacre Montgomery, Barbie Ferreira, Jermaine Fowler, Josie Totah, Charli XCX, Britton Webb, JD Evermore, Jared Bankens, Sarah Voigt i Tadasay Young.

Remake porzuca format dokumentu.

Według wcześniejszych doniesień, nowe Faces of Death porzuca dokumentalny format oryginału i skupia się na moderatorce serwisu podobnego do YouTube, której zadaniem jest odsiewanie obraźliwych i brutalnych treści. Pewnego dnia trafia ona na grupę, która odtwarza morderstwa z oryginalnego filmu. Kobieta będzie musiała ustalić czy są one prawdziwe czy to wszystko to jednak tylko fikcja.

John Alan Schwartz wyreżyserował oryginalny film z 1978 roku. W filmie dokumentalnym Michael Carr zagrał Francisa B. Grössa, chirurga, który zaczyna fascynować się życiem i śmiercią. Projekt zawierał nagrania makabrycznych śmierci. Większość z nich została sfaszowana, jednak były i takie, które ukazywały nagrania prawdziwych śmierci i ich krwawych, makabrycznych następstw.

Źrodło: ComingSoon