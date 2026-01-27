Zwiastun gwiazdorskiej komedii "I Love Boosters" 0

W sieci pojawił się pierwszy oficjalny zwiastun nowego filmu od reżysera Przepraszam, że przeszkadzam. Obraz nosi tytuł I Love Boosters i jest połączeniem filmu komediowego i przygodowego.

Wczytywanie... kadr z filmu "I Love Boosters"

Boots Riley w swoim kolejnym pełnometrażowym dziele zebrała znakomitą obsadę. W rolach głównych zobaczymy Keke Palmer jako Corvette, Naomi Ackie jako Sade oraz Taylour Paige jako Mariah. To trójka złodziejek sklepowych, które biorą na swój kolejny cel bezwzględną modową ekspertkę (w tej roli Demi Moore). Chcą okraść sklepy projektantki i samodzielnie sprzedać ekskluzywne ubrania po mocno zaniżonej cenie.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Obsadę uzupełniają LaKeith Stanfield, Don Cheadle, Will Poulter, Eiza González, Jason Ritter, Poppy Liu, Kerris Dorsey i Kara Young. Riley stanęła za kamerą, ale jest również autorką scenariusza do I Love Boosters.

Światowa premiera filmu zaplanowana jest na 12 maja 2026 roku i odbędzie się na South by Southwest Film Festival. 22 maja I Love Boosters trafi do kin w USA. Jego polska data kinowej premiery nie jest jeszcze znana.

Źrodło: The Hollywood Reporter