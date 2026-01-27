Legendarni animowani bohaterowie na wielkim ekranie - zobacz zwiastun "Tom i Jerry: Przygoda w muzeum" 0

Bohaterowie, którzy stali się legendą, ulubieńcy kilku pokoleń widzów znów w akcji! Tom i Jerry, najbardziej rozpoznawalna para odwiecznych wrogów, którzy nie potrafią bez siebie żyć, powracają w porywającej komedii animowanej, łączącej klasyczny slapstick z widowiskową przygodą rodem z kina fantasy. Tym razem kultowi bohaterowie pakują się w tarapaty, o jakich nawet im się nie śniło. Monolith Films prezentuje polski zwiastun animacji Tom i Jerry: Przygoda w muzeum.

Wczytywanie... kadr z filmu "Tom i Jerry: Przygoda w muzeum"

Tom i Jerry powstali w 1940 roku w studiu Metro-Goldwyn-Mayer. Już pierwszy krótkometrażowy film z ich udziałem Kot dostaje łupnia zapoczątkował fenomen, który trwa do dziś. W ciągu dekad powstało ponad 160 klasycznych krótkometrażowych filmów, a także setki odcinków serialowych emitowanych w telewizji w różnych odsłonach i stylach. Tom i Jerry doczekali się również kilkunastu pełnometrażowych produkcji kinowych.

Bez zbędnych dialogów, za to z uniwersalnym humorem i mistrzowską animacją, duet kota i myszy stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli popkultury XX i XXI wieku.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Przygoda większa niż kiedykolwiek.

W najnowszej animacji Tom i Jerry zostają przeniesieni w czasie do starożytnego Złotego Miasta, gdzie przypadkiem trafiają w sam środek szczurzego spisku. Gdy Tom zostaje uznany za bóstwo i obsypany zaszczytami, Jerry – niedoceniony i zazdrosny – wpada w sidła charyzmatycznego, lecz niebezpiecznego szczurzego bossa. Szybko okazuje się, że obaj zostali wciągnięci w odwieczną walkę o władzę nad miastem. Aby przetrwać i ocalić jego mieszkańców, Tom i Jerry będą musieli zrobić coś, co nigdy nie przychodzi im łatwo – zawiesić swoją rywalizację i stanąć ramię w ramię po stronie dobra.

Film wyreżyserował Gang Zhang. Tom i Jerry: Przygoda w muzeum trafi do polskich kin 29 maja 2026 roku.

Źrodło: Monolith Films