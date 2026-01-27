"Terapia bez trzymanki" z wczesnym odnowieniem na 4. sezon 0
Jeden z najpopularniejszych seriali Apple TV Terapia bez trzymanki powróci z kolejnym sezonem. Produkcja otrzymała odnowienie na czwarty sezon dokładnie dzień przed premierą trzeciego, który to na wspomnianej platformie zadebiutuje 28 stycznia.
Odnowienie nie jest zapewne żadnym zaskoczeniem, ponieważ Terapia bez trzymanki to jeden z największych hitów Apple TV+. Opowiada on historię pogrążonego w żałobie terapeuty (w tej roli Jason Segel), który zaczyna łamać zawodowe zasady i mówić pacjentom dokładnie to, co myśli. Ignorując etykę i szkolenie, nieświadomie wywołuje lawinę zmian — zarówno w życiu swoich klientów, jak i we własnym.
Segelowi partneruje Harrison Ford oraz Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennis, Michael Urie, Lukita Maxwell i Ted McGinley. Gościnnie w trzecim sezonie serialu pojawią się Brett Goldstein, Michael J. Fox, Damon Wayans Jr., Wendie Malick, Cobie Smulders, Jeff Daniels, Candice Bergen, Sherry Cola i Isabella Gomez. Za serial odpowiadają laureaci Emmy Bill Lawrence i Brett Goldstein.
Serial zdobył do tej pory łącznie dziewięć nominacji do Emmy. Trzeci sezon zadebiutuje godzinnym odcinkiem otwierającym, po czym kolejne epizody będą publikowane co tydzień, w każdą środę, aż do 8 kwietnia 2026 roku.
Źrodło: ComingSoon
