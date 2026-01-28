"Deadpool 4" wraca na szczyt listy projektów Ryana Reynoldsa 0

Ryan Reynolds koncentruje się na powrocie do roli Wade’a Wilsona w kolejnej odsłonie serii o Deadpoolu. Doniesienia pojawiają się w kontekście medialnego i prawnego sporu Blake Lively z Justinem Baldonim, który może rzutować na postrzeganie kariery zarówno aktorki, jak i jej męża.

Według raportu "Puck News" Ryan Reynolds ma na koncie kilka projektów znajdujących się na różnych etapach realizacji. Aktor pojawi się niebawem w komedii przygodowej "Mayday" u boku Kennetha Branagha. Film został ukończony i od ponad roku i czeka na dalsze decyzje włodarzy Apple i Skydance. Źródła sugerują, że niebawem zostanie ogłoszona oficjalna wrześniowa data premiery produkcji.

Równolegle Reynolds pracuje na planie filmu "Eloise" dla Netflixa, a także użycza swojego głosu w animowanym "Animal Friends", produkowanym przez Warner Bros. i Legendary. Mimo tego natłoku projektów, osoby zbliżone do aktora wskazują, że jego główną koncentracją pozostaje rozwój kolejnego "Deadpoola".

"Puck News" podaje, że Reynolds rozsądnie skupia się na następnym filmie o Deadpoolu, który pozwala mu funkcjonować w przestrzeni publicznej dokładnie tak, jak najbardziej go lubi widownia. Już w maju informowano, że aktor znajduje się na wczesnym etapie prac scenariuszowych nad nową odsłoną serii. W branży krążą również pogłoski o możliwym projekcie "X-Force", rozwijanym równolegle w ramach uniwersum Marvela.

Dodatkowo Reynolds ma być przymierzany do występu jako Deadpool w "Avengers: Doomsday", którego premiera zaplanowana jest na grudzień. Jeśli informacje się potwierdzą, postać najemnika z niewyparzoną gębą może odegrać istotną rolę w dalszym kształtowaniu filmowego Marvela. Na ten moment Marvel Studios i sam Reynolds nie skomentowali owych doniesień.

