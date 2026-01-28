Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Diane Lane dołącza do obsady nowego "Egzorcysty" Mike'a Flanagana 0

Obsada nowego filmu z uniwersum "Egzorcysty" powiększa się o kolejne głośne nazwisko. Diane Lane, aktorka nominowana do Oscara, wystąpi w przygotowywanej przez Mike'a Flanagana produkcji dla Universal Pictures.

Film powstaje we współpracy Blumhouse, Atomic Monster oraz Morgan Creek Entertainment. Diane Lane jest trzecią oficjalnie ogłoszoną aktorką w obsadzie. Wcześniej studio potwierdziło udział Scarlett Johansson oraz Jacobiego Jupe'a. Zdjęcia mają rozpocząć się wkrótce w Nowym Jorku.

Projekt Flanagana nie będzie kontynuacją filmu "Egzorcysta. Wyznawca" z 2023 roku. Twórca przygotowuje całkowicie nową historię osadzoną w świecie "Egzorcysty", otrzymując od studia pełną swobodę kreatywną. Flanagan odpowiada zarówno za scenariusz, jak i reżyserię. Jak zapowiadał wcześniej, jego celem jest stworzenie filmu, który odda hołd dziedzictwu serii, ale nie będzie oparty na nostalgii oraz okaże się najstraszniejszym filmem w jego karierze.

Szczegóły fabularne oraz informacje o postaciach pozostają na razie tajne. Producentami są Jason Blum oraz David Robinson. Premiera kinowa została zaplanowana na piątek, 12 marca 2027 roku.

Źrodło: Deadline