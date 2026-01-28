Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Apple TV ujawnia pierwsze zdjęcia z czwartej serii "Teda Lasso" 0

Apple TV zaprezentowało pierwsze zdjęcia z długo wyczekiwanej czwartej serii komedii "Ted Lasso", która powróci latem. Fotosy znajdziecie poniżej.

Cztery fotosy przedstawiają Jasona Sudeikisa w roli tytułowego trenera oraz powracających bohaterów, w tym trenera Bearda (Brendan Hunt), właścicielkę klubu Rebekę (Hannah Waddingham) oraz pubową legendę Mae Green (Annette Badland). Na zdjęciach pojawia się także Tanya Reynolds jako nowa asystentka trenera.

Czwarta seria rozpoczyna się trzy lata po finale trzeciego sezonu. Ted wraca do Richmond, aby poprowadzić drużynę kobiecą w drugiej lidze.

Zdjęcia do sezonu rozpoczęto w lipcu ubiegłego roku w Kansas City, gdzie kręcone będą sceny otwierające serię. Większość produkcji realizowana jest obecnie w Londynie.

Źrodło: Apple TV+