Berlin działa w Sewilli - Netflix prezentuje zwiastun 2. sezonu prequela "Berlin"

Netflix zaprezentował zwiastun drugiego sezonu prequela Domu z papieru zatytułowanego Berlin. Tym razem sceną działań dla tytułowego bohatera będzie Sewilla.

kadr z serialu "Berlin"

Pedro Alonso powraca jako Berlin w nowym, ośmioodcinkowym sezonie, który otrzymał nowy tytuł – Berlin i dama z gronostajem.

Szykuje się nowe kryminalne arcydzieło: kradzież obrazu Leonardo Da Vinci. Na czas tej niebezpiecznej misji ekipa znów zewrze szyki, serwując nam pokaz złodziejskiej elegancji. Akcja przenosi nas do Sewilli w Hiszpanii. Tam Berlin i jego gang spotkają nowe postacie, takie jak Candela, nieprzewidywalna i temperamentna hiszpanka; ekscentryczny i hedonistyczny książę Malagi Álvaro Hermoso de Medina oraz jego tajemnicza i wyrafinowana księżna Malagi Genoveva Dante.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Twórcami serialu są Álex Pina i Esther Martínez Lobato odpowiedzialni za Dom z papieru. W serialu występują także Michelle Jenner (Keila), Tristán Ulloa (Damián), Begoña Vargas (Cameron), Julio Peña Fernández (Roi) i Joel Sánchez (Bruce). W tym sezonie do ekipy dołącza Inma Cuesta, José Luis García-Pérez oraz Marta Nieto.

Berlin i Dama z gronostajem trafi na Netflix 15 maja 2026 roku.

Źrodło: Netflix