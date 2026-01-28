Zwiastun "Władcy much", nowej adaptacji powieści Williama Goldinga od BBC 0

BBC prezentuje zwiastun nowej czteroodcinkowej adaptacji kultowej powieści Williama Goldinga z 1954 roku "Władca much". Książka ta doczekała się już kilku pełnometrażowych ekranizacji, ta będzie pierwszą odcinkową.

Laureat nagrody BAFTA scenarzysta Jack Thorne jest autorem tej nowej wersji historii grupy brytyjskich uczniów, którzy utknęli na niezamieszkanej wyspie na Pacyfiku i ich katastrofalnych próbach samorządzenia.

Wcześniej dobrze wykształceni chłopcy cofają się do stanu prymitywnego – paranoiczni wobec wyimaginowanego potwora na wyspie i uciekający do plemienności oraz okrucieństwa, a nawet morderstw. Seria ma na celu dogłębne zgłębienie tematów powieści, takich jak natura ludzka, męskość i utracona niewinność.

Każdy z odcinków nosi tytuł postaci będącej w centrum historii – Ralpha, Piggy, Simona i Jacka – i został zrealizowany przy wsparciu rodziny Goldinga.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Projekt kręcono w Malezji, a główne role otrzymali młodzi aktorzy, dla których występ w serialu jest ekranowym debiutem. W obsadzie są Winston Sawyers jako Ralph, Lox Pratt jako Jack, David McKenna jako Piggy i Ike Talbut jako Simon. Joel Wilson i Jamie Campbell są producentami wykonawczymi.

Premiera serialu 8 lutego 2026 roku. Na razie nie wiemy, gdzie i kiedy będzie można obejrzeć go w Polsce.

Źrodło: Dark Horizons