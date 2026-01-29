Henry Cavill jako "Nieśmiertelny". Pierwsze zdjęcia z rebootu Chada Stahelskiego 0

Po wielu przesunięciach Chad Stahelski nareszcie ruszył ze zdjęciami do rebootu Nieśmiertelnego. Ekipa znajduje się w Szkocji. Gwiazda filmu Henry Cavill w swoich mediach społecznościowych udostępnił pierwsze zdjęcia z planu.

Wczytywanie... Henry Cavill, z planu "Highlander"

Widzimy go jako Connora MacLeoda w dwóch różnych lokacjach – świątyniach. Pierwsza to prawdopodobnie budowla buddyjska, druga przypomina gotycką katedrę.

Jak podoba Wam się Cavill w roli Nieśmiertelnego? Godne następstwo Christophera Lamberta?

Zdjęcia miały rozpocząć się w zeszłym roku, ale Cavill doznał kontuzji podczas prób przedprodukcyjnych, co opóźniło pracę o kilka miesięcy. Aktor znany z roli Supermana i Geralta z Rivii, w reboocie Nieśmiertelnego wciela się w średniowiecznego szkockiego górala, który odkrywa, że jest nieśmiertelnym wojownikiem. Z pomocą szermierza o imieniu Ramirez (Russell Crowe), walczy on z innymi nieśmiertelnymi na przestrzeni wieków. Dalsze szczegóły fabularne nie są znane.

Stahelski w swoim projekcie zebrał iście gwiazdorską obsadę. Oprócz Cavilla na ekranie wystąpią Dave Bautista, Karen Gillan, Marisa Abela, Jeremy Irons, Djimon Hounsou, Max Zhang, Drew McIntyre, Siobhán Cullen, Jun Jong-seo, Nassim Lyes i Kevin McKidd. Scenariusz napisał Michael Finch, Dan Laustsen jest operatorem filmu, a Tyler Bates zajmuje się ścieżką dźwiękową.

Film powstaje dla Amazon MGM Studios. Premiera Highlandera planowana jest na 2027 rok.

Źrodło: Instagram