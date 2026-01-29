Netflix pokazuje teaser "Detektywa Hole'a" norweskiego kryminału na podstawie prozy Jo Nesbø 0

Netflix zaprezentował pierwszy teaser serialu "Detective Hole", norweskiego kryminału opartego na bestsellerowym cyklu powieści Jo Nesbø z Harrym Hole’em.

Serial został opisany jako psychologiczny dramat kryminalny, koncentrujący się na relacji dwóch policjantów funkcjonujących po przeciwnych stronach prawa. Głównym bohaterem jest Harry Hole – wybitny, lecz wewnętrznie rozbity detektyw wydziału zabójstw, który zmaga się zarówno z kolejną sprawą seryjnego mordercy, jak i własnymi demonami. Jego antagonistą pozostaje Tom Waaler, skorumpowany funkcjonariusz i wieloletni przeciwnik Hole’a.

Oś fabularna sezonu opiera się na powieści "Pentagram" z 2003 roku. W trakcie śledztwa granice etyczne systemu sprawiedliwości stopniowo się zacierają, a konflikt między Hole’em i Waalerem nabiera osobistego charakteru. Stawka jest podwójna: powstrzymanie zabójcy oraz doprowadzenie skorumpowanego policjanta przed wymiar sprawiedliwości, zanim będzie za późno.

Obsada serialu obejmuje m.in. Tobiasa Santelmanna, Joela Kinnamana, Pię Tjeltę, Andersa Baasmo, Simona J. Bergera, Petera Stormare'a, Ingrid Bolsø Berdal oraz Ane Dahl Torp.

Produkcja zadebiutuje na platformie 26 marca 2026 roku.