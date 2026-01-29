Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Paul Dano odpowiedział na głośny atak Quentina Tarantino 0

Wczytywanie... Paul Dano - "Aż poleje się krew"

Do rozmowy doszło przy okazji festiwalu Sundance, gdzie odbył się pokaz "Małej miss" z okazji 20-lecia filmu. Zapytany przez "Variety" o słowa Tarantino, Dano nie zdążył nawet odpowiedzieć, ponieważ w jego imieniu zareagowała Toni Collette, ekranowa partnerka z filmu Jonathana Daytona i Valerie Faris.

Naprawdę chcemy do tego wracać? Pieprzyć tego gościa. Musiał być na haju, to było po prostu absurdalne. Kto w ogóle coś takiego robi skomentowała aktorka, wyraźnie ucinając temat

Sam Dano odniósł się do sprawy w znacznie bardziej stonowany sposób. Przyznał, że cała sytuacja, mimo jej agresywnego tonu, przyniosła mu niespodziewane wsparcie ze strony branży i widzów.

To było naprawdę miłe. Byłem ogromnie wdzięczny, że świat przemówił w mojej obronie, dzięki czemu sam nie musiałem tego robić.

powiedział aktor

Głos zabrali również reżyserzy "Małej miss". Jonathan Dayton nazwał komentarze Tarantino kompromitującymi, sugerując, że surowość i nieoczywistość roli Dano mogły być dla reżysera niewygodne.

Myślę, że jego intensywność była dla Tarantino nie do zaszufladkowania i to mogło go uwierać.

stwierdził Dayton

Valerie Faris zwróciła natomiast uwagę na skalę wsparcia, jakie niemal natychmiast pojawiło się w mediach społecznościowych. To było fascynujące, jak wielu ludzi natychmiast stanęło w obronie Paula. Jest powszechnie lubiany i niezwykle inteligentny – dodała.

Warto zaznaczyć, że w tym samym podcaście Tarantino uderzył również w Owena Wilsona i Matthew Lillarda, jednak to właśnie atak na Dano wywołał największą reakcję środowiska filmowego. Paradoksalnie, cała sytuacja, choć dla aktora niekomfortowa, przyniosła mu największą medialną ekspozycję w karierze.

Źrodło: World of Reel