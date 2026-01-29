Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Guillermo del Toro szykuje rozszerzoną wersję "Frankensteina" 0

Guillermo del Toro potwierdził, że pracuje nad rozszerzoną wersją swojego "Frankensteina", która ma być pełniejszą realizacją jego autorskiej wizji niż obecne wydanie, które możemy oglądać na Netflix. Reżyser ujawnił te informacje podczas pokazu "Cronosa" na festiwalu Sundance.

Nowa odsłona filmu funkcjonuje roboczo pod nazwą "All the stitches cut" i jest adresowana przede wszystkim do widzów zainteresowanych kompletną wersją projektu. Na ten moment nie zapadły decyzje dotyczące formy dystrybucji i nie wiadomo, czy rozszerzony montaż trafi na Netflixa, do kin, czy zostanie udostępniony wyłącznie w wydaniu fizycznym.

Obecna wersja "Frankensteina" trwa około 150 minut. Wiadomo jednak, że del Toro usunął co najmniej jedną siedmiominutową sekwencję, na sugestię Jamesa Camerona, a w ostatnich miesiącach reżyser wspominał również o kilku innych niewykorzystanych scenach. Jeśli wszystkie te materiały zostaną przywrócone, rozszerzony montaż może zbliżyć się do trzech godzin.

Film del Toro niedawno otrzymał dziewięć nominacji do Oscara – za Najlepszy Film, Aktora Drugoplanowego, Scenariusz Adaptowany, Kostiumy, Charakteryzację i Fryzury, Muzykę, Zdjęcia, Scenografię oraz Dźwięk. Informacja o przygotowywanej wersji reżyserskiej dodatkowo wzmacnia jego pozycję jako jednego z najważniejszych projektów sezonu nagród.

Źrodło: Bloody Disgusting