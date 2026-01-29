Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Ana de Armas jako influencerka w remake'u "Sweat" Magnusa von Horna 0

AGC Studios dołączyło do projektu psychologicznego thrillera "Sweat", w którym główną rolę zagra Ana de Armas. Produkcja będzie remake’em szwedzko-polskiego filmu Magnusa von Horna.

De Armas wcieli się w Emmę Kent, raczkującą influencerkę fitness, która marzy o osiągnięciu sukcesu swojej idolki i gwiazdy social mediów Kat Highbrook. Jej uporządkowany świat zaczyna się rozpadać po dramatycznym spotkaniu z Kat, a dziewczyna zostaje uwikłana w niebezpieczną relację z obsesyjnym fanem Trentem. Jego niestabilna fascynacja zmusi Emmę do podjęcia decyzji, jak daleko jest w stanie się posunąć, by osiągnąć sławę.

Reżyserem projektu będzie J Blakeson, brytyjski twórca znany z takich produkcji "O wszystko zadbam", "Piąta fala" czy "Uprowadzona Alice Creed".

Zdjęcia rozpoczną się 30 marca 2026 roku w Los Angeles i Wielkiej Brytanii.

Źrodło: Deadline