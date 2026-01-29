To jeszcze nie koniec. "Prawnik z Lincolna" dostaje zielone światło na 5. sezon 0

Netflix pewien dalszego sukcesu swojego prawniczego serialu Prawnik z Lincolna przedłużył dramat na piąty sezon, a zamówienie zostało złożone tuż przed premierą czwartej serii, której premiera odbędzie się 5 lutego.

Zamówienie złożone zostało na dziesięcioodcinkowy piąty sezon. Jego fabuła opierać się ma na siódmej książce Michaela Connelly'ego o Mickey’m Hallerze "Resurrection Walk". Początek produkcji planowany jest na marzec.

Na serię składa się osiem książek. Pierwsza zaadaptowana została na film z Matthew McConaugheyem w roli głównej, a druga, czwarta, piąta i szósta zostały zaadaptowane przez Netflix w formie sezonów serialu Prawnik z Lincolna.

Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy podzielić się nadchodzącym czwartym sezonem z publicznością 5 lutego, a jeszcze bardziej, że możemy poinformować, że już ciężko pracujemy nad kolejnym. Czwarty sezon to najbardziej wymagająca i intensywnie osobista podróż, na jaką zabraliśmy Mickey’ego Hallera, i jesteśmy zachwyceni oraz wdzięczni, że możemy kontynuować tę przygodę w piątym sezonie powiedzieli w swoim oświadczeniu współtwórcy Ted Humphrey i Dailyn Rodriguez.

Manuel Garcia Rulfo, Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson i Cobie Smulders występują w czwartym sezonie, który czerpie z powieści "The Law of Innocence". Mickey zasiada na ławie oskarżonych w postępowaniu o morderstwo, którego nie popełnił. Musi stawić czoła nieustępliwemu prokuratorowi, walcząc, by udowodnić swoją niewinność, ujawnić prawdziwego zabójcę i uratować swoją firmę.

Źrodło: Dark Horizons