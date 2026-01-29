Jason Bateman, David Harbour i Linda Cardellini w zwiastunie nowego serialu HBO "Chętni na seks" 0

"Chętni na seks" to nowy serial HBO Original stworzony przez Stevena Conrada. W rolach głównych wystąpią: Jason Bateman, David Harbour oraz Linda Cardellini. W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji.

Wczytywanie... kadr z serialu "Chętni na seks"

Chętni na seks opowiada historię nietypowego miłosnego trójkąta. Skomplikowane relacje trzech osób znajdujących się w kryzysie wieku średniego prowadzą do przedwczesnej śmierci jednej z nich.

Zaprezentowany przez HBO materiał rozpoczyna się ukazaniem miejsca zbrodni. Widzimy zwłoki Floyda, w którego wciela się Harbour. Następnie fabuła się cofa. Dowiadujemy się, że Clark (Bateman) miał romans z żoną Floyda – Carol (Cardellini).

Serial składa się z 7 odcinków. Premiera pierwszego z nich już 2 marca na platformie HBO Max. Kolejne epizody będą pokazywane w serwisie co tydzień.

Do wspomnianych wyżej aktorów wcielających się w głównych bohaterów dołączyli: Richard Jenkins, Joy Sunday, Arlan Ruf, Peter Sarsgaard oraz Chris Perfetti. Serial został napisany i wyreżyserowany przez showrunnera Stevena Conrada.

Źrodło: HBO