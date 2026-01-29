Pierwsze spojrzenie na nowych "Beatlesów" 0

Nadchodząca czteroczęściowa seria filmów o Beatlesach, legendzie brytyjskiej sceny muzycznej, oficjalnie otrzymała swoje pierwsze spojrzenie, prezentując kwartet Paula Mescala, Josepha Quinna, Barry'ego Keoghana i Harrisa Dickinsona jako ikonicznych muzyków.

Barry Keoghan, kadr z filmu ''Eternals"

Zdecydowano o dość oryginalnym sposobie promocji filmu. W murach szkoły ufundowanej przez Paula McCartney'a – Liverpool Institute for Performing Arts ukryte zostały cztery pocztówki. Na każdej z nich widnieje podobizna aktora wcielajacego się w jednego z muzyków. Odnależć na terenie szkoły mieli je spodtrzegawczy studenci, którzy następnie zaczęli masowo publikować swoje znaleziska. To, że pocztówki są autentyczne zostało oficjalnie potwierdzone, m.in. przez Barry Keoghana.

Obrazy nie zdradzają zbyt wiele, ale pokazują czwórkę w odpowiednich dla roli charakteryzacjach.

Nazwany The Beatles — A Four-Film Cinematic Event, nadchodzący zestaw filmów będzie składał się z osobnego projektu o każdym członku zespołu. Za reżyserię wszystkich odpowie Sam Mendes. Ich premiera odbędzie się 7 kwietnia 2028 roku, a każdy z nich będzie opowiedziany z perspektywy konkretnego członka zespołu, co oznacza, że każdy film będzie przedstawiał inny okres w drodze zespołu do jednego z najsłynniejszych kapel w historii muzyki. Nie wiadomo jeszcze jak ma wyglądać ta premiera. Czy wszystkie części trafią do kin jednego dnia?

