Komiksowa seria "Sex Criminals" dostaje serial od Amazona. W głównej roli Kumail Nanjiani 0

Włodarze streamera Prime Video dali zielone światło na realizację serialu "Sex Criminals". Projekt ten zaadaptuje na potrzeby telewizji serię komiksów autorstwa Matta Fractiona, z ilustracjami Chipa Zdarsky’ego. Castingi wyłoniły już głównego aktora serii.

Wczytywanie... Kumail Nanjiani, kadr z "Giń, 2021"

Amazon MGM Studios złożyło zamówienie na ośmioodcinkowy serial, za który odpowie ekipa scenarzystów: Kumail Nanjiani, Emily V. Gordon i Tze Chun. Matt Fraction i Chip Zdarsky, twórcy komiksu, mają pełnić rolę producentów wykonawczych. LuckyChap wyprodukuje serial. Nanjiani pojawi się także na ekranie, zagra on głównego bohatera – Jona.

Jesteśmy zachwyceni, że tak utalentowani ludzie ożywiają nasz głupi komiks powiedzieli Fraction i Zdarsky.

"Sex Criminals" jest odważny, zabawny i niezwykle oryginalny, z historią miłosną w centrum – która jest zarówno głęboko ludzka, jak i całkowicie nieoczekiwana powiedział Peter Friedlander, globalny szef telewizji w Amazon MGM Studios.

Seria skupia się na dwóch osobach, które odkrywają, że mają moc zatrzymania czasu podczas uprawiania seksu. Suzie to zwykła dziewczyna o niezwykłych zdolnościach: gdy uprawia seks, zatrzymuje czas. Pewnej nocy spotyka Jona… który ma ten sam dar. I tak robią to, co zrobiłaby każda inna para seksualna, zatrzymująca czas: napadają na banki – tak brzmi oficjalny opis pierwszego numeru komiksowej serii.

Nanjiani i Gordon pracowali już razem, napisali scenariusz do filmu I tak cię kocham z 2017 roku, opartego na prawdziwej historii ich poznania i ostatecznego ślubu.

